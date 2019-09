The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ L’Aula de Teatre Contemporani de la UA alçarà el teló de la temporada en el Calderón Els alumnes interpretaran "Contra l’amor" d’Esteve Soler el proper dimecres a les 20 hores a l’escenari alcoià viernes, 13 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (13/09/2019) L'Aula de Teatre Contemporani de la Unversitat d'Alacant alçarà el teló de la temporada al Teatre Calderón d'Alcoi amb la representació de Contra l'amor. Els alumnes interpretaran les set obretes burlesques d'Esteve Soler el proper dimecres a les 20 hores. La directora de l'obra, Xiomara Wanden-Berghe, els dona un tast del que podran vorer en aquesta funció. Ella ha sigut una de les protagonistes de l'edició de Tragaluz, el suplement cultural de Radio ALcoy recolzat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi. En el programa, així mateix, hem parlat amb l'organiste alcoià Paco Amaya sobre els projectes musicals en que està treballant.