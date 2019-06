Laura Blanes y Javi Montava encapçalen el projecte roget

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (04/06/2019)

Comença una nova etapa per al CD Contestano l’any del seu centenari. Per primera vegada en la seva història tindrà al capdavant a una dona al front de l’entitat. La contestana Laura Blanes, neta del llegendari Rafael Blanes “El Siso” ha pres possessió de la presidència del club. La presidenta va presentar tota la seva junta directiva així com les distintes àrees de treball, i va recalcar que l’escola de futbol base serà la clau d’aquest projecte. Una escola que vol inculcar als més menuts a banda dels valors futbolístics i esportius habituals, altres valors essencials en la vida com la igualtat, la solidaritat, el respecte, el companyerisme, així com la importància de l’educació en la vida dels xiquets.

L’acte també va contar amb la posada en escena dels directors de les tres àrees en que es divideix l’estructura del club.

Mateo Moltó, director de l’àrea esportiva va fixar com objectiu del primer equip la tornada immediata a la preferent valenciana, però de la ma de bon futbol i amb la intenció de recuperar a molts jugadors de la localitat actualment en altres clubs. Pel que fa al futbol base, la intenció es que en un futur pròxim siguin part de primer equip, aspecte que no es dona en l’actualitat desgraciadament tal i com comentava el director de l’àrea.

Cristian Agulló, director de l’àrea d’organització va explicar als presents el funcionament que tindrà el club en el seu “dia a dia”, amb un organigrama de l’àrea suficientment extens per a distribuir degudament les distintes tasques. A banda, va traslladar la preocupació de recuperar la imatge del club, tasca que ja està treballant-se. Com a plat fort de l’àrea va presentar la nova preocupació pels integrants de l’escola del club, qui tindran una atenció de primera ma en matèria educativa i de valors humans amb professionals col·laboradors del club, com el cap del projecte Àngel Cuesta.

Borja Jornet, director de l’àrea econòmica i administrativa va parlar de la transparència en totes aquelles gestions que va a fer-se, insistint en la presentació anual de pressupostos i final de comptes. així com en la regulació de mols apartats actuals del club. A hores d’ara, recordava que l’entitat està buscant suport amb finançament privat, a banda d’aquell públic que rep de l’ajuntament de Cocentaina.

Ahir es feia oficial el nou fitxatge de Javi Montava per l’entitat rogeta. Laura Blanes, màxima responsable del club donava a conèixer l’aposta de l’entitat pel reconegut entrenador. Una aposta que va ser l’ única que es va plantejar la nova Junta Directiva des del primer moment. Les negociacions van ser ràpides i positives de primera hora ja que tant el club com Javi Montava han compartit en tot moment l’objectiu de l’ascens i la filosofia de joc que es vol per a l’equip.

Per part de l’entitat, es conta amb l’entrenador per a les quatre pròximes temporades, tractant-se d’un projecte a llarg termini, amb molts més aspectes a banda de l’ascens, com la creació d’ un estil propi de joc que sigui referent per a tota l’escola del club.

Per la seva part, el nou mister va fer menció a l’anterior etapa que va viure al club de la qual té uns grans records. Montava confirmava les paraules de la presidenta sobre el ràpid enteniment que hi ha hagut entre les dos parts, sumant forces per tal d’ aconseguir l’objectiu. Tant ha resultat la implicació de Montava en el nou projecte que declarava que “Estamos mirando ya jugadores para hacer un equipo competitivo, y meterlo en la parte alta de la clasificación desde el primer momento” .

Per últim, els representants de l’àrea esportiva, Juanlu Llorens com a vicepresident, i Mateo Moltó com a director, es mostraven molt satisfets pel ràpid acord aconseguit. A més, esperen que el caràcter i la filosofia del nou entrenador es traslladi cada diumenge al Camp de la Via amb bon joc acompanyat de resultats positius.