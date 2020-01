The examples populate this alert with dummy content

PROGRAMA ESPECIAL L'autora de Júlia recordada pels seus amics El seu biògraf, Jordi Tormo, el vicerector de la Universitat d'Alacant, Carles Cortés i el pintor Antoni Miró, parlen de la figura de la seua gran amiga tant a nivell personal i com a escriptora viernes, 24 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Especiales (24/01/2020) Radio Alcoy ha fet un programa especial amb motiu del comiat de l'escriptora Isabel-Clara Simó. Per una part, hem estat en el Cementiri Sant Antoni Abat en la cerimonia i per altre hem parlat amb tres de les persones que més la van conèixer: el pintor Antoni Miró, el vicerector de la Universitat d'Alacant, Carles Cortés i l'investigador Jordi Tormo. També hem pogut escoltar fragments del seu llibre Júlia, llegit per Pepa Miralles.