INSTALACIONES Lavado de cara del Collao antes de iniciar la temporada Las actuaciones se centran en la fachada de Tribuna que estaba en mal estado con un presupuesto cercano a los 10.000 euros viernes, 16 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Collao está sometiéndose a un buen lavado de cara antes de empezar la nueva temporada. El Ayuntamiento está actuando en especial en la fachada principal de Tribuna. Esta superficie presentaba un mal estado con numerosos desconchados y se está volviendo a enlucir. El concejal de Deportes, Miguel Juan Reig, ha recordado la importancia de cuidar las instalaciones municipales y en concreto el estado del emblemático campo antes de iniciar la temporada. El presupuesto de esta actuación es de 10.000 euros. Reig también recuerda que el propio club ha realizado otras mejoras en el interior del campo, como en la mejora de los asientos, en estos últimos días para prepararlo de cara a la nueva campaña 2019-20.