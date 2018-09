The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Lazos negros por El Bracal La comunidad educativa del colegio refuerza su movilización para conseguir la construcción de un nuevo edificio y poner fin a 11 años en barracones sábado, 22 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los padres y madres de alumnos del colegio El Bracal, en Muro, han iniciado una campaña de movilizaciones para reivindicar la construcción de un nuevo edificio, pendiente desde 2008. Harta de que sus hijos asistan cada día a barracones, la comunidad educativa ha acordado protestar cada 22 de cada mes hasta que la Conselleria de Educación construya, por fin, el nuevo edificio. El primer acto, este viernes, ha contado con una fenomenal respuesta. Cientos de personas se aglutinaron en el solar del antiguo colegio. En la reja colocaron 3.000 lazos negros, uno por cada alumno que ha tenido que resignarse a recibir clase en las precarias condiciones de las aulas prefabricadas. “Vamos a seguir manifestándonos cada día 22, que fue la fecha en que se demolió el antiguo edificio”, ha apuntado la presidenta de la Asociación de padres y madres de alumnos, Rebeca Ferrer. La movilización de los padres se intensifica con el inicio del curso tras conocer que el proyecto, después de 11 años, ni siquiera está acabado. El Ayuntamiento espera recibirlo en el mes de octubre.