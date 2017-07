The examples populate this alert with dummy content

UNIVERSIDAD Lección de solidaridad Erika Castillo, estudiante del campus de Alcoy, aprovecha una beca de prácticas para trabajar por la integración social y laboral de una comunidad indígena de Colombia miércoles, 12 de julio de 2017 Erika Castillo ha finalizado unas prácticas muy especiales para completar el doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Gestión Turística que ha cursado en los campus de Alcoy y Gandia de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha estado en Colombia para trabajar en una fundación dedicada a mejorar la situación social y laboral de una comunidad indígena. La alumna partió hacia Colombia a través de una de las becas Meridies, destinadas a prácticas o proyectos de final de carrera en programas y proyectos de cooperación al desarrollo en países del Sur, a través de universidades, organizaciones no gubernamentales de desarrollo, organismos internacionales, entidades sociales y otros actores del sistema internacional de cooperación al desarrollo. En el caso de Erika, ha trabajado para la Fundación por la educación multidimensional. A lo largo de los cuatro meses de prácticas, ha colaborado en generar un entorno de formalización laboral, responsabilidad social, inclusión e innovación para los indígenas Zenú. El sustento de esta comunidad es la venta ambulante de café. Este proyecto busca garantizar una mejor calidad de vida para estas familias. Durante su estancia en Colombia no se limitó a trabajar en esta iniciativa. “Como me encantaba la filosofía de la fundación y su potencial, me involucré en más proyectos durante mi tiempo libre con niños indígenas y afrodescendientes, a través de un proyecto para potenciar la lectura y la cultura local en un pueblecito en la península de Barú”, relata. Castillo señala que pidió la beca “por el hecho de viajar fuera de Europa y la posibilidad de realizar trabajos de cooperación”. También fueron clave los consejos del profesor Jose Vicente Tomás “en cuanto a que las empresas hoy en día apostaban por personas con marca personal definida, debido a la importancia que la daban a su responsabilidad social corporativa”. Las prácticas que la alumna ha desarrollado en Colombia han sido tuteladas por la profesora Ana María García y gestionadas a través del Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universitat Politècnica de València.