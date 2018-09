The examples populate this alert with dummy content

Alcoy Lecciones para frenar el absentismo y el fracaso escolar Especialistas educan a alumnos de 12 a 16 años con problemas de habilidades sociales o expedientados por mala conducta para ayudarles a reincorporarse al sistema educativo. miércoles, 29 de agosto de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/08/2018) Ayudar a los alumnos entre 12 y 16 años con dificultades de aprendizaje o problemas de conducta para prevenir el fracaso escolar es el motor principal de las aulas de convivencia. Un equipo especializado trabaja durante todo el año con chicos y chicas, de la etapa de la ESO, con problemas de habilidades sociales o de aprendizaje, casos de absentismo escolar o estudiantes expedientados por mala conducta, con el objetivo de ayudarles a mejorar sus situaciones y a reincorporarse al sistema educativo. María del Castillo, coordinadora de las aulas de Convivencia, ha estado en Hoy por Hoy Alcoy para explicar la metodología que imparten en las clases que desarrollan de lunes a jueves en el centro de Cervantes. El último curso asistieron 19 alumnos que vivieron muchas experiencias. Entre ellas, escucharon la historia de uno de los chicos que pasó por su misma situación, al tiempo que participan en otras dinámicas. Los docentes ya preparan el nuevo año académico en el que van a introducir novedades. Será la quinta edición de este proyecto, que es pionero y, según cuenta del Castillo, ya ha habido otros municipios que se han interesado por él para aplicarlo en su alumnado.