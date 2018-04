The examples populate this alert with dummy content

CEEI Leckher Soluciones Metálicas gana la octava edición de Emprendeaventura La empresa, especializada en diseños personalizados para arquitectura, decoración y mobiliario, entre otras, ha llegado a la final junto a los proyectos Folias de Spagna y Menja't La Vida miércoles, 18 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La iniciativa empresarial Leckher Soluciones Metálicas, liderada por Maximiliano Herrero y Asia Lecka, ha ganado el Premio Emprendeaventur@ 2018 en la edición de las comarcas de l'Alcoià y el Comtat. La empresa, de reciente creación, se dedica al diseño y fabricación de soluciones metálicas para distintos sectores de actividad. En esta edición, la octava, organizada por la Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i el Comtat, en colaboración con CEEI y JOVEMPA, han participado un total de 9 proyectos empresariales y empresas de reciente creación, quedando como finalistas los proyectos Folias de Spagna y Menja't La Vida. Mariona Carbonell, gerente de la Mancomunitat de Municipis de l'Alcoià i el Comtat, asegura que se trata de una iniciativa con la que "fomentar el desarrollo económico" de la comarca y "afianzar" a los jóvenes emprendedores en "su crecimiento de cara al futuro". La iniciativa Emprendeaventur@ se puso en marcha en el año 2006. Se trata de un programa de entrenamiento con el que se capacita en el proceso de puesta en marcha de su proyecto y en la mejora de las técnicas de gestión empresarial a los emprendedores portadores de una idea empresarial y a las empresas de reciente creación. Para Jesús Casanova, director general del CEEI Alcoy-Valencia, con este programa los emprendedores "han dispuesto de una plataforma colaborativa y herramientas on-line para compartir sus conocimientos, inquietudes y así enriquecer su proyecto de forma colaborativa", además de disponer de una serie de tutores que les han acompañado durante varias jornadas formativas. El programa se ha organizado a través de sesiones dinámicas y de trabajo en equipo desarrolladas en el CEEI. Las cuatro primeras sesiones de trabajo de esta edición han sido principalmente de capacitación en materias como marketing, gestión de equipos, definición del modelo de negocio y gestión económica y financiera. Además, se estableció una tutoría conjunta para la resolución de dudas para atender las consultas. Este miércoles ha tenido lugar la fase de presentación de proyectos y concurso. Javier Expósito, secretario de JOVEMPA Alcoià-Comtat-Foia, recuerda que desde su asociación han colaborado un año más en parte de la dotación de los premios, así como en el comité de evaluación: "Hemos valorado los proyectos presentados en bases a criterios como la viabilidad, innovación o capacidad de generación de empleo en el territorio".