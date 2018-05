The examples populate this alert with dummy content

ÀGORA Leckher Soluciones Metálicas, la sensibilidad y personalidad en el metal hecha realidad Maximiliano Herrero y Asia Lecka son los responsables al frente de Leckher Soluciones Metálicas, empresa de nueva creación dedicada al diseño y fabricación personalizada en metal que se ha llevado el premio Emprendeaventur@ 2018 organizado por la Mancomunitat jueves, 17 de mayo de 2018

Soñar y hacer realidad estos sueños a través del metal es posible. El alcoyano Maximiliano Herrero y la polaca Asia Lecka se conocieron en la anterior empresa en la que trabajaban. Tras un viaje a Polonia con sus parejas y otros amigos se forjó lo que hoy en día lleva por nombre Leckher Soluciones Metálicas y que, en un taller en el barrio de Batoy, aúna no solo la fuerza del principio de sus apellidos sino también sus ganas de innovar y crecer. ¿El objetivo? Dar forma, personalidad y sensibilidad a objetos de arquitectura, mobiliario, restauración y decoración, además de adaptar diseños, tanto de empresas como de particulares. ¿Qué es lo que sueñas? Ellos te lo inventan. Su trabajo ya cuenta con la certificación del premio Emprendeaventura@, de la Mancomunitat y el CEEI, que ha caído en sus manos en esta edición. Les entrevistamos en el Espai Àgora de Radio Alcoy de esta semana. Insistimos: soñar y hacer realidad estos sueños en metal...no es solo posible, es toda una aventura recomendable con Leckher.