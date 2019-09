The examples populate this alert with dummy content

HORA ECONOMIA "L'econovida és el centre de la nostra actuació" El conseller d'Economía Sostenible i Sectors Productius, Rafael Climent, explica a la fira textil de Madrid el projecte sostenible, d'economía circular i de treball en rigor que desenvolupa el departament que encapçala miércoles, 18 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora de la economía (18/09/2019) Fa una setmana obría els seves portes la fira textil a Madrid. Després de tres diez d’activitat, els expositors de Home Textiles Premium by Textilhogar destaquen l'alt nivell dels compradors internacionals i la possibilitat d'obrir de nous mercats amb clients de qualitat després de les negociacions realitzades en la cinquena edició des que es celebra a Madrid. La jornada inaugural, va estar acompanyada pels representants de la Consellería d’Economía Sostenible, Sectors Productius i Comerç, encapçalada pel conseller, Rafael Climent. Radio Alcoy va poder parlar amb la delegació del govern valencià present a la fira per coneixer al detall el treball realitzat i exposar el projecte d'econovida que està desenvolupant. Climent va aprofitar per aportar detalls del projecte "sostenible, d'economía circular i de treball en rigor" que desenvolupa el departament que encapçala, sota el lema econovida.