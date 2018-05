The examples populate this alert with dummy content

DE CIÈNCIA CERTA L'eficàcia de l'homeopatia vista per la ciència José Cantó, doctor en Física, analitza la certesa científica d'aquest mètode per sanar malalties martes, 08 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO De ciència certa (08/05/2018) Samuel Hahnemann va ser l'inventor de l'homeopatia. Al programa d'aquest dimarts 8 de maig, José Cantó, doctor en Física, aborda des del punt de vista científic els pros i els contres d'aquest remei per tractar malalties i mals. “No existeix evidència terapèutica de l'homeopatia” conclou Cantó. El programa arranca amb les efemèrides de maig i finalitza amb la pregunta per al sorteig d'un rellotge solar i que convida a descobrir la causa de la diferència de temperatura entre les piscines d'adults i dels nens. Les respostes a radioalcoy@radioalcoy.com