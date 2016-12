The examples populate this alert with dummy content

ESCUADRA D’ENMIG Legión africana La formación de los Abencerrajes impacta con una estética tribal sábado, 25 de abril de 2015 El ecuador de la Entrada de moros lo ha marcado una impactante formación de africanos, una fiera legión de guerreros. La escuadra, la primera creación exclusiva de Ropería Ximo para Alcoy, ha evocado la última capitanía de los Abencerrajes a través de la música Ana María, una versión de Santiago, capitán Abencerraje, estrenada en 2009.