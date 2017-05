The examples populate this alert with dummy content

MOSTRA DE TEATRE L'equador més eclèctic de la Mostra El dimecres de Mostra aglutina teatre gestual, literatura dramàtica, propostes locals i nous espais miércoles, 31 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Mostra de Teatre d'Alcoi (30/05/2017) Després de la gran interpretació de Victoria Salvador en el paper de la figura de Sofia, la Mostra arriba a la meïtat de la seua programació. Quines propostes ens arriben aquesta tarde de dimecres 31 de maig? Teatre gestual al carrer, premis de literatura, apostes locals i espais que reviuen històries ja contades. Per assabentar-se de tot, horaris, entrevistes i recomanacions, escolta els programes especials que estem dedicant a la Mostra des de la teua ràdio, Radio Alcoy.