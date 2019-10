The examples populate this alert with dummy content

FIRA DE TOTS SANTS 2019 Les atraccions de Cocentaina s'apropen als xiquets amb sensibilitat sensorial La fira apagarà aquest dilluns les seues llums i la música per a que aquest públic puga accedir a aquest oferta d'oci sense cap problema i conscienciar al temps a la resta de menuts lunes, 28 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (28/10/2019) Cocentaina apaga aquest dilluns les seues llums i la seua música perquè xiquets i xiquetes amb dificultats de processament sensorial puguen gaudir de les seves instal·lacions. L'objectiu és rebaixar les situacions d'estrès que generen la música i les llums. La iniciativa ajudarà a la resta de xiquets perquè entenguen que el soroll i les llums poden suposar situacions difícils per a alguns d'ells. L'alcaldessa Mireia Estepa recorda que la mesura s'engloba en el criteri d'inclusió de la Fira de Tots Sants. Els dies centrals de la Fira, de l'1 al 3 de novembre, les persones amb dificultats sensorials podran adquirir auriculars en punts d'informació per evitar molèsties per forts sorolls. Aquest dilluns 28 i dimarts 29 i el dilluns 4 de novembre, les atraccions costaran 1,50 euros.