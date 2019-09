The examples populate this alert with dummy content

FESTES Les festes de l'Alqueria d'Asnar, en Amatagalls de la Festa L'alcalde de la localitat, Jaume Pascual, ha estat en Radio Alcoi per a explicar detalls d'aquesta celebració i ha regalat una làmina numerada de l'emblemàtic 'cubano' del Bambú jueves, 26 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (26/09/2019) L'Alqueria d'Asnar ja ho té preparat per a celebrar les seues festes de Moros i Cristians. L'alcalde de la localitat els últims 44 anys, Jaume Pascual, ha estat en Radio Alcoi, en el programa Amagatalls de la Festa de Paco Aznar per a donar detalls d'aquesta festivitat. Pascual ha regalat a l'emissora una reproducció numerada de la làmina amb la imatge del famós 'cubano' del Bambú, realitzades amb motiu de la recent inauguració del museu del paper de fumar de la localitat Bambú i el paper de l'Alqueria.