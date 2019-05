The examples populate this alert with dummy content

FESTES Les festes de Muro, en Amagatalls de la Festa El programa de Paco Aznar ha viatjat fins a l'Hotel Vila de Muro per a conèixer als protagonistes de les festes mureres - No ha faltat l'alcaldessa Jacquelín Cerdá o el regidor de festes, Eli Pérez jueves, 09 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (09/05/2019) Paco Aznar ha dedicat el seu programa en aquesta ocasió a les festes de Muro que tindran lloc aquest cap de setmana. Per això ha viatjat fins a l'Hotel Vila de Muro per a conèixer de prop als seus protagonistes. En el restaurant de l'hotel, en La Vil·leta, ha tingut lloc l'encontre. No ha faltat l'alcaldessa murera, Jacquelín Cerdá 'Jovita', el regidor de festes, Eli Pérez, o el president de la junta de Festes, Paco Vicedo, així com els principals càrrecs com són els capitans, en aquesta ocasió amb majoria femenina, entre d'altres. Ací podras escoltar les veus de tots ells i veure algunes fotos.