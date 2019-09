The examples populate this alert with dummy content

FESTIVITAT Les festes de Sant Roc preparen cartell, revista i farolets Vicent Moncho i Jordi Chirlaque han estat en Radio Alcoy explicant detalls de les festes de Sant Roc que tenen ja una primera cita aquest dissabte amb la presentació del cartell i de la revista - El dissabte 28 tindrà lloc la tradicional processó dels farolets viernes, 06 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (06/09/2019) Les festes de Sant Roc ja tenen una primera cita aquest dissabte 7. Serà la presentació del cartell obra de l'asturià Javier Marinas, de la revista amb portada de Pau Moncho i presentació d'Adrián Espí. Dissabte 21 començarà la setmana gran amb un trofeu de futbol 11, Triduo, activitats en el col·legi i dissabte 28 per la vesprada la tradicional processó dels farolets. Aquestos actes i molts altres els expliquen en Radio Alcoi Vicent Moncho i Jordi Chirlaque, dos persones molt involucrades en l'organització de les festes, del col·legi i de la parròquia. Tots dos conviden a tots a participar en les activitats organitzades.