NADAL Les nadales alcoianes arriben a la televisió La 8 Mediterráneo TV emet aquest diumenge, la nit de Nadal, una actuació del Grup de Danses El Carrascal que recull les nadales alcoianes més populars sábado, 23 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Alcoi continua arribant a cada racó i més durant aquestes dates. La nit del 24 de desembre, la nit de Nadal, tindrà sabor alcoià en La 8 Mediterráneo TV. A partir de les 20 hores de la vesprada s’emetrà una actuació del Grup de Danses El Carrascal que recull tot el repertori de les cançons més populars del Nadal alcoià. La televisió autonómica privada de la Comunitat Valenciana va gravar l’actuació el passat diumenge 17 de desembre al col.legi Salesians de Joan XXIII d’Alcoi. L'agrupació folclòrica alcoiana interpreta algunes de les nadales amb balls i l’acompanyament del Grup de Dolçaines i Tabalets La Cordeta. En l’actuació van participar una cinquantena de persones amb els vestits tradicionals, incloent un nombrós grup de xiquets. La 8 Mediterráneo TV oferirà tota la Nit de Nadal una programació especial, que inclou el concert de Nadal de la Capella i Escolania del Misteri d’Elx, des de la Basílica de Santa Maria, un especial nadalenc del programa Anem de Festa i la retransmissió en directe de la Missa del Gall a la mitjanit.