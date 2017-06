The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA Les obres del Camp de la Via acaven en dues setmanes S'han completat els treballs de contenció de terres i talussos, així com la conversió del camp a gespa artificial i la instal.lació d'una nova graderia viernes, 23 de junio de 2017 En dues setmanes està previst que finalitzen els treballs de reforma integral de l'anomenat Camp de la Via al Poliesportiu Municipal de Cocentaina en la seua primera fase. Així li ho han transmés els responsables de les obres a l'alcaldessa Mireia Estepa i al regidor d'Esports Saül Botella, qui van visitar les instal·lacions aquest passat dilluns per conéixer de primera mà l'estat de les actuacions. Les autoritats locals van estar acompanyades durant aquesta visita pel director de l'obra, l'arquitecte i un representant de l'empresa. Aquesta primera fase comprén els treballs de contenció de terres i talussos, així com la conversió del camp de terra a gespa artificial i la instal·lació d'una graderia coberta. Un projecte valorat amb més de 600.000 euros, i que ha sigut possible la seua realització gràcies al romanent positiu de la Tresoreria Municipal. “Estem impacients per poder obrir les portes d’aquestes renovades instal·lacions”, apunta Mireia Estepa, “l’equip de govern socialista va defensar molt la necessitat d'aquest projecte i ha treballat molt durant més de sis anys per tal de fer-ho possible. Ara tenim moltes ganes de què puguen gaudir-les els i les nostres esportistes, qui seran els principals beneficiaris i protagonistes d'aquesta millora substancial en els serveis del Poliesportiu Municipal. Ja falta poc i prompte notarem com la descongestió del Camp de la Morera reverteix directament en la qualitat de la pràctica esportiva al poble de Cocentaina”.