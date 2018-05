Les obres del Camp de la Vía continuen amb la construcció de 6 vestidors i un magatzem

L'Ajuntament de Cocentaina, mitjançant el seu equip de Govern, proposarà iniciar la segona fase de remodelació del Camp de futbol de la Via ubicat al Poliesportiu Municipal. La intenció dels socialistes és que aquest projecte s'emmarque dins del Pla Provincial d'Obres i Serveis (PPOS) del pròxim any, i així amb l'ajuda de l'ens provincial poder fer front als 365.000 euros d'inversió que suposarà la construcció de sis nous vestidors al recentment inaugurat Camp de la Via, així com d'un magatzem de material.

Així ho ha determinat l'executiu contestà després que l'oposició, durant el passat Plenari, s'oposara a la rehabilitació d'un habitatge municipal a la plaça de la Vila per a reubicar i millorar els serveis i l'accessibilitat d'àrees com el Jutjat de Pau, el SIC o Ràdio Cocentaina. “Hem esperat que darrere d'aquesta negativa ens arribara una proposta en clau positiva i constructiva, una alternativa de l’oposició que va dir “no”. Però més enllà del “no”, no existeix cap alternativa. L'única proposta que ens ha arribat via el Col·lectiu 03820-Compromís ha sigut la construcció d'habitatges i que l'Ajuntament de Cocentaina es convertira en promotor immobiliari, el que evidentment no ens sembla adient ni raonable en aquests temps. No és eixa la funció pública que volem portar avant. Així és que nosaltres seguirem treballant pel poble contestà malgrat els entrebancs que ara, més que mai, alguns ens volen posar. Com encara tenim opcions i estem dins dels terminis, proposarem altre projecte que també és molt necessari com és la construcció de nous vestidors i un magatzem de material al Camp de la Via”. Així s'ha manifestat la portaveu de l’equip de govern socialista Mariona Carbonell, al mateix temps que ha lamentat el temps perdut entre les negatives de l'oposició i la seua falta de propostes. “El projecte dels vestidors del camp de la Via s'ajusta als requisits tècnics del Pla Provincial d'Obres i Serveis, el coneixen tots des de fa molt de temps. És una inversió econòmicament ajustada, així que esperem no trobar cap entrebanc més, ni cap excusa a partir d'ara”, afegia Carbonell.

Aquest projecte de construcció dels nous vestidors i un magatzem es presentarà al Plenari Municipal per a ser secundat per la resta de formacions. Mariona Carbonell conclou: “Quan es tanca una porta, s'ha d'obrir-ne altra, i això és el que hem fet des de l’equip de govern socialista. Analitzant les possibilitats, hem buscat una eixida a una negativa i a una falta de projecte per part de l’oposició. El que vertaderament fa mal al poble de Cocentaina no és la confrontació política o la diversitat d'opinions o discrepància respecte d'un projecte o d'altre. El que fa mal és la falta d'aquest projecte de base, la falta d'iniciatives i el fet que darrere d'una negativa no hi haja res més que un interés polític en fer mal a l'equip de Govern i en paralitzar la gestió. No permetrem paralitzar aquest poble”.