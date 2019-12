The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ Les Pastoretes inicien els actes de la Trilogia Nadalenca Pastorets i pastoretes han desfilat i han ballat des del Partidor fins a la plaça d’Espanya per a rendir homenatge a la Sagrada Família domingo, 29 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El primer dels tres actes centrals de la Trilogia Nadalenca ha tornat a ser les tradicionals Pastoretes. Pastorets i pastoretes han desfilat a peu o muntats en carros des del Partidor fins a la plaça d’Espanya on està ubicat el portal de Betlem, amb el naixement de Jesús i la Sagrada Família. Altres han ballat al llarg de tot el carrer Sant Nicolau i molts d’ells abans ja havien pillat forces amb una rostida en la Bandeja. El Grup de Danses Carrascal i el Grup de Danses Sant Jordi han mostrat els seus balls tradicionals davant dels aplaudiments del nombrós públic present. Tampoc han faltat animalets acompanyant-los com cavalls, burrets o cabretes. La comitiva l’ha obert la Corporació Musical Primitiva interpretant el clàssic ‘L’Entrà dels Reis’ de Camilo Pérez Monllor, amb el seu director, Àngel Lluís Ferrando, al capdavant. Després de Les Pastoretes serà el torn dissabte 4 del Bàndol Real i diumenge 5 de la 135 Cavalcada dels Reis Mags.