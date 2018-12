The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ Les Pastoretes omplin els carrers amb un sol primaveral Amb l'acte de les Pastoretes comença la Trilogia Nadalenca del Nadal Alcoià que seguirà amb el Ban Reial i la Cavalcada domingo, 30 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Les Pastoretes han tornat als nostres carrers un any més amb el que es primer acte central de la Trilogia Nadalenca del Nadal Alcoià. El diumenge 30 a les 12 hores ha tingut inici la desfilada des del Partidor fins a la Plaça d’Espanya, més en concret fins el portal de Betlem allí instal·lat, on esperava la Sagrada Família. Una gran quantitat de pastorets i pastoretes han participat en aquesta desfilada a peu, en carruatges o acompanyats pels seus pares o familiars. No han faltat tampoc les burretes o un ramat final de cabretes, algunes molt xicotetes. També ha tingut protagonisme els balls tradicionals amb el Grup de Danses Carrascal i el Grup de Danses Sant Jordi, acompanyats per la música de la Corporació Musical Primitiva interpretant ‘L’Entrà dels Reis’ de Camilo Pérez Monllor o els dolçaines i tabals de diferents grups de la ciutat. Abans de la desfilada s’ha fet el tradicional esmorzar-rostida en la Bandeja. Aquest acte data de 1889, sols quatre anys després de la Cavalcada, i amb ell comença la trilogia central del Nadal Alcoià que seguirà amb el Ban Reial del 4 de gener i la Cavalcada de Reis Mags del 5 en la seua 134 edició.