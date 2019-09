Les pluges han agreujat la situació del barranc de Caraita de Benillup

escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (16/09/2019)

Les pluges provocades per la passada DANA o gota freda han tornat a agreujar la situació del barranc de Caraita de Benillup.

Els veïns han recordat que cada període important de pluges provoca una major erosió d’aquest barranc, ubicat sols a uns pocs metres del poble de Benillup i cada vegada més prop.

Javier Navarro és l’alcalde de la localitat i lamenta que no hi haja una solució amb la possibilitat de que hi haja alguna desgràcia. Les peticions fetes a través de l’Ajuntament a la Generalitat Valenciana i a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer no han tingut cap efecte i de nou demanen que es prenguen mesures per a evitar les solsides.

Els veïns han actuat per a desviar les aigües de pluja, canalització, adaptar el clavegueram... però la zona necessita una actuació a nivell general per a evitar posar en perill les cases i per suposat la vida de les persones que viuen en elles. Es una situació que venen denunciant des de 2004.