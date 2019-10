The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Les veus de Joan Isaac i Andreu Valor sonaran al Teatre Calderón Els cantautors presentaran este diumenge “Sense pedre la cançó” per tancar la celebració del 9 d’Octubre –L’obra de Polín Laporta s’exhibeix a la Llotja de Sant Jordi viernes, 11 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (11/10/2019) Alcoi, amb música de dos cantautors, clourà la celebració del 9 d’Octubre. Serà aquest diumenge al Teatre Calderón on Joan Isaac i Andreu Valor protagonitzaran Sense perdre la cançó. En els compassos previs a aquesta actuació, hem parlat amb ells perquè els donen un tast del que presentaran a l’escenari alcoià. La pintura també és protagonista a la secció de hui ja que els il·lustrem les obres que configuren l’exposició La memòria del temps de Polín Laporta. Parlem amb José Luis Antequera, comissari d’aquesta exposició, que parlarà de la pintora alcoiana i del qué podem vorer a la mostra que està oberta a la Llotja de Sant Jordi fins a l'1 de desembre.