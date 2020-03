The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTOS L'Escenari y Andreu Hervàs, premios Joan Valls i Jordà El acto de entrega de los galardones tuvo lugar en el propio pub - También se ha otorgado el premio Manuel Rodríguez Martínez de poesia a Ricard Ripoll lunes, 09 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La 26 edición de los premios Joan Valls i Jordà se han entregado en el pub L'Escenari, justo uno de los premiados, junto al profesor Andreu Hervàs. El acto lo ha presentado la actriz Rosanna Espinós y ha contado con la actuación de Sofía Moltó. También se ha aprovechado para entregar el 37 premio de poesia Manuel Rodríguez Martínez Ciutat d'Alcoi al poeta de Sueca, Ricard Ripoll, por su poemario 'El món s'acaba demà', una obra elegida entre las 75 presentadas. El galardón está dotado con 1.500 euros y la obra premiada será publicada por Ediciones del Buc / Pruna Llibres.