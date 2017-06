The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "L'escola pública és fonamental" Un grup de families i mestres obri amb el moviment Corriola un espai comú per a la reflexió i debat sobre educació a Alcoi martes, 27 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (27/06/2017) El col.lectiu Corriola. Moviment que fa escola, es presenta a Radio Alcoy. Dos dels seus integrants Sandra Obiol i Ezequiel Biosca, docents i pares, detallen els objectius. "Som un grup de famílies i mestres procedents de les diferents escoles públiques d’Alcoi que considerem necessari obrir un espai comú per a la reflexió i el debat sobre qüestions educatives que pensem són fonamentals". El col.lectiu va organitzar la seua primera activitat 19 de juny a la sala Àgora, com a inici d'un camí que espera obtindre adhesions.