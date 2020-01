The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY L'estat del nou Bracal de Muro L'acalde, Gabriel Tomás, exposa en Hoy por Hoy, la situació del treballs de construcción del nou centre educatiu viernes, 17 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (17/01/2020) Gabriel Tomás, alcalde de Muro, exposa en una entrevista concedida a Radio Alcoy en el informatiu comarcal de este divendres la situació dels treballs de construcció del nou Bracal en la localitat.