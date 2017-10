L'evolució extraterrestre d'un malagueny a Alcoi

"Nou anys a Alcoi i encara no m'he acostumat a les cadires del dia de l'Entrà". Quins pensaments atormenten al ja veterà alcoià i monologuista Julio Alejandro Lloret? El malagueny torna a treure el seu millor humor derivat dels nous anys que porta a Alcoi. Nous anys d'amistats, amor, tatuatges, ponts tallats al trànsit...i molt d'estrés. Amb tots vostés, un text de Julio Alejandro interpretat per ell mateix on explica com d'extraterrestre se sent a Alcoi.