EDUCACIÓ L'evolució de l'ensenyament degà L'IES Pare Vitòria, el segòn centre més antic de la provincia, mostra el creixement de la seua oferta formativa martes, 15 de mayo de 2018 L'IES Pare Vitòria obri les seves portes a Radio Alcoy. El seu director, Toni Gonzàlez, inicia una sèrie d'entrevistes en les qual es mostren els detalls i la seva oferta educativa. Des de la seva data d'obertura, al 1929, fins a l'actualitat, l'IES Pare Vitòria ha evolucionat. "Som el segon centre més antic de la província", destaca Gonzàlez. Molts pares, quan descobreixen que sòc director del centre em recorden: "jo vaig estudiar al Pare Vitòria". Dos dels actuals alumnes Josep Jiménez i Neus Sanjuán, expliquen perquè van optar pel Pare Vitòria per realitzar els seus estudis de secundària. Tere Botella, vicedirectora, desenvolupa les activitats socials de l'IES com la Setmana Cultural, o l'edició de la revista Eines, viatges. Per finalitzar, Anna Pascual, coordinadora d'ESO presenta el programa de convivència del centre per facilitar l'adaptació de nous alumnes de primer d'ESO.