The examples populate this alert with dummy content

HORA DEL MEDI AMBIENT "L'èxit del projecte Canyet no el podem deixar caure" Àlvar Seguí, ex president de Fapas Alcoi, repassa els 17 anys de treball per reintroduir el voltor a la comarca i analitza el futur de la iniciativa sábado, 23 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hora del Medi Ambient (22/09/2017) L'ex president de Fapas Alcoi, Àlvar Seguí, ha relatat en Radi Alcoi la història d'un projecte d'èxit amb futur incert: el de reintroducció del voltor a la comarca. Dimecres passat es van complir 17 anys de la primera solta de voltors en una antiga pedrera que actualment compta amb més de 30 parelles. Qui va engegar el projecte recalca que la recuperació d'una espècie desapareguda fa un segle a la comarca és un cas sense precedents a Espanya.



La falta de voluntaris ha motivat la dissolució de Fapas i ha deixat el projecte en mans de l'Ajuntament, que s'encarrega d'aportar menjar als voltors. Amb més suport municipal, diu Seguí, l'entitat no hagués desaparegut.