DE CIÈNCIA CERTA L'home que va matar Plutó Coneix el perquè de la reducció de planetes al sistema solar-Vera Rubín protagonitza l'última part del programa martes, 07 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO De ciència certa (07/02/2017) L'espai mensual De ciència Certa analitza, al tema del mes, perquè Plutó va deixar de ser considerat el nové planeta del sistema solar. Mike Brown és conegut com l'home que va matar Plutó, al considerar-lo com a planeta nano. "Va ser el detonant per rebaixar la categoria de Plutó". José Cantó, doctor en Física i conductor del programa, obri la porta l'aparició del nous planetes, "que faria reescriure els llibres" i que es menegen al Cinturó de Kuiper.

Al final del programa resol la pregunta del mes de gener sobre Vera Rubín i formula una nova: Com saben les plantes que ha arribat la primavera? Les respostes a radioalcoy@radioalcoy.com