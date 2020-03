The examples populate this alert with dummy content

CULTURA L’homenatge al teatre lluny de l’escenari Actors alcoians lligen en Tragaluz els manifestos per celebrar el Dia Mundial del Teatre en temps de coronavirus viernes, 27 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (27/03/2020) La crisis del coronavirus no ha permés celebrar amb un acte al Centre Cultural d’Alcoi el Dia Mundial del Teatre, impulsat des de la Comissió d’Arts Escèniques del Consell de Cultura. Tot i estar lluny de l’escenari, el món de les arts escèniques ha subratllat la seua llavor a l’àmbit professional i amateur en els manifestos que hem escoltat en Tragaluz. Jordi Linares, de Bolos Teatre, ha llegit el manifest local, del que és autor, i Enrique González, de Teatro Clásico El Trabajo, ha posat la veu al text internacional escrit per Shahid Mahmood Nadeem, periodiste pakistanés, dramaturg, guiniste, director de teatre i activiste de drets humans. Art pictòric En el suplement cultural de Radio Alcoy també ens hem endinsat en tres obres de la col·lecció d’art municipal que es poden vorer en www.artalcoi.org. Lucía Romero, historiadora d’art, ens ha explicat el quadre El desvetllar d’un infant de María Antonia de Bañuelos y els retrats de xiqueta i de senyora firmats pel pintor alcoià Lorenzo Pericás.