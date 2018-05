The examples populate this alert with dummy content

MURO L'hora dels xicotets Muro acull una nova edició de les seues 12 hores per als escolars martes, 22 de mayo de 2018 Amb dotze modalitats esportives diferents s'iniciaran aquest dissabte 26 de maig les 12 Hores Esportives de Muro, unes competicions que tindran lloc al Poliesportiu Municipal de la citada localitat del Comtat.



Més de 800 esportistes vinguts de diversos llocs, s'encarregaran de demostrar la seua habilitat i perícia en els seus respectius esports, a més de compartir en un ambient saludable i de germanor un dissabte totalment esportiu i divertit.

"Aquest dia és un dia il·lusionant per als nostres xics i xiques, ja que podríem dir que per a ells és la cloenda esportiva en l'àmbit local , i ho faran gaudint dels diferents partits, jocs i activitats que els hem preparat per a l'ocasió ", explicava Kike Pascual, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Muro.



Futbol-8, futbol sala, bàsquet, hoquei patins, tenis, pilota valenciana, frontó a mà, atletisme, escacs, tenis taula, patinatge artístic, gimnàstica artística i rítmica, són les diverses modalitats que componen la graella esportiva d'aquesta interessant edició, i que amb molta estima i dedicació han organitzat els clubs locals participants i la Regidoria d'Esports.

"M'agradaria convidar a tothom a què vinga a presenciar l'esforç i tenacitat dels nostres joves esportistes, ja que recolzant-los estem reforçant la idea de l'imprescindible que és l'esport en cadascuna de les fases de la nostra vida", concloïa el regidor.