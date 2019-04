The examples populate this alert with dummy content

Libro de Enrique Moltó y Jorge Olcina sobre el clima valenciano Los climatólogos de la Universidad de Alicante han realizado esta publicación en la que participan otros 15 investigadores viernes, 12 de abril de 2019

AUDIO Hora 14 Alcoy (12/04/2019) El libro Climas y tiempos del País Valenciano de los climatólogos Jorge Olcina y Enrique Moltó ya está a la venta. La obra analiza el clima del Mediterráneo occidental como elemento del medio natural más característico y que lo distingue de territorios próximos. Enrique Moltó explica que esta publicación busca divulgar la realidad climática de este territorio, señala cómo puede obtenerse, a través de la Universidad de Alicante o de las librerías alcoyanas y la participación de otros investigadores, en concreto otros 15 autores. A las características que hacen tan peculiar el clima de esta zona, que algunos han definido como un ‘sudoku’, se les suma una serie de reflexiones sobre el futuro cercano. El precio es de 12 euros.