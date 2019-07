The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Licitada la última fase de la rehabilitación del grupo de viviendas Sant Jordi Esta segunda y última fase sale con un precio de 131.340,21 euros, con financiación de la Generalitat Valenciana martes, 30 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (30/07/2019) El Ayuntamiento de Alcoy ha licitado la última fase de rehabilitación del grupo de viviendas Sant Jordi. Se trata de las obras de 20 viviendas situadas de Entenza, los números 3 y 5, y en Espronceda, número 3. La primera fase consistió en la rehabilitación del interior de las viviendas, y la segunda fase actuará en las fachadas, cubiertas y elementos exteriores. Maria Baca, concejal de Vivienda, que con esta obra concluye un proyecto pendiente desde 2011 bajo el mandato del Partido Popular. Esta segunda fase sale con un precio de licitación de 131.340,21 euros. La Generalitat empezó la rehabilitación del Grup Sant Jordi en 2011 pero, un año después, la empresa que estaba ejecutando las obras, las paralizó por falta de pago de los trabajos. Los trabajos en este grupo de viviendas, financiado por la Generalitat Valenciana, superan los 500.000 euros.