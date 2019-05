The examples populate this alert with dummy content

BALONCESTO Lidia Carbonell Molina, cuando el deporte está en la sangre Lidia es una de las componentes del cadete femenino de Preferente del Nou Bàsquet Alcoi Mutua Levante y además es sobrina del delantero y capitán del Getafe, Jorge Molina miércoles, 15 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (15/05/2019) La protagonista del Tiros Libres en esta ocasión es la joven jugadora del cadete de categoría Preferente del Nou Bàsquet Alcoi Mutua Levante, Lidia Carbonell Molina. Lidia es una de las jugadoras más destacadas de este equipo que se ha enfrentado a los mejores conjuntos de la provincia en la segunda fase tras ser segundas en la primera en Nivel 2... Y también es la sobrina del delantero y capitán del Getafe CF, Jorge Molina. Lidia nos habla de su familia, de su famoso tío, del club, de la temporada, de su entrenadora, de sus inicios en el baloncesto… demostrando una madurez impropia de sus 15 años. Por otro lado, la liga local de baloncesto ya tiene campeón en el histórico equipo del Font Roja. El único que permanece desde la fundación de esta competición se impuso en el tercer partido por 57-50 al Nirvel Profesional. Se trata de un título que no ganaba el Font Roja desde la temporada 1992-93 frente al Miguel Hernández. La final de Copa se jugará a las 10’30 horas del domingo en las Paulas, entre el propio Nirvel y el Círculo Industrial.