EDUCACIÓ L'IES Cotes Baixes acull a 30 alumnes suecs Es tracta d'una iniciativa que compleix aquest any amb la seua setena edició jueves, 28 de marzo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Trenta alumnes suecs i tres professors de l'institut Bäckängsgymnasiet de la ciutat de Boras, a prop de Göteborg, gaudeixen d'una setmana d'intercanvi a l'IES Cotes Baixes. Els estudiants estaran fins el proper dia 1 d'abril a Alcoi, assistint a classe en el centre i allotjant a casa dels alumnes que participen en el programa. Es tracta de la segona part de l'intercanvi després que el passat mes de desembre una trentena d'estudiants de Cotes Baixes, juntament amb els responsables del departament d'anglès, visitaren l'institut suec. El programa de promoció de l'anglès, ja consolidat, compleix aquest any la seva setena edició i compta amb una gran demanda entre els estudiants del centre. Els 30 estudiants suecs de primer curs de Batxillerat, acompanyats per tres professors visiten Alcoi des del passat dilluns. En les hores lectives assisteixen a classes amb alumnes de diversos nivells amb la finalitat de propiciar el qual puguen interactuar amb pràcticament tots els estudiants del centre. En aquests programes d'immersió cultural els alumnes utilitzen l'anglès com a idioma vehicular, ajudant-los a comunicar-se de forma més fluida i a millorar les seves habilitats lingüístiques. Al llarg de tota la setmana s'han programat diferents activitats amb les que donar-los a conèixer la cultura local i descobrir els llaços que uneixen Alcoi amb Suècia, entre les quals està prevista una xerrada sobre l'Hospital Suec-Noruec d'Alcoi, que anirà a càrrec d'Àngel Beneito, especialista en el tema. A més, els alumnes han tingut l'oportunitat de visitar el Museu de la Festa, per conèixer les tradicions locals, i durant els propers dies pujaran a la Font Roja i viatjaran a la ciutat de València. Diumenge gaudiran del dia lliure per estar amb les seves famílies alcoianes i poder acomiadar-se. Els responsables del departament d'anglès i coordinadors del projecte, Toni Matarredona i Núria Pérez, destaquen l'èxit que cada any té la iniciativa entre els alumnes ja que aquest tipus de programes són una bona manera d'incentivar els idiomes en els més joves. "Sens dubte una de les millors maneres de practicar un idioma, de conèixer altres cultures, superar els estereotips, aprendre a desenvolupar-se en un altre país i créixer com a persones. Pel que animen els alumnes que l'any que ve vagen a cursar primer de Batxillerat en Cotes Baixes i estiguen interessats, que s'inscriguen a la pàgina web del centre a partir de finals de juny".