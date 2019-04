The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Liga de cuatro partidos para ocho equipos Del puesto 12 al colista sólo hay tres puntos de diferencia - El Alcoyano es el único que jugará ante cuatro rivales directos Ejea, Peralada, Teruel, Conquense, Sabadall, Castellón, Mestalla y Alcoyano,son los implicados lunes, 22 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Comienza este próximo fin de semana una nueva liga de cuatro partidos para 8 equipos. Ejea, Peralada, Teruel, Conquense, Sabadall, Castellón, Mestalla y Alcoyano, están separados por tres puntos de diferencia en la clasificación, lo que hace que cada punto conseguido y los gol average, pueda ser crucial para descender, jugar la promoción de descenso o salvar la categoría. El Alcoyano es el único equipo que jugará ante cuatro rivales directos, empezando por el domingo a las 12.00 horas en Ejea de los Caballeros. Sabadell en cada, el viernes día 3 de mayo a las 16.30 horas, visitar Peralada y recibir en la última jornada al Conquense serán sus siguientes rivales. El ahora colista, Sabadell, tiene tres rivales directos, Castellón, Alcoyano y Ejea, para finalizar la liga en Olot. El Castellón, también tiene tres rivales directos, Sabadell, Peralada y Conquense, terminará la temporada en Castalia ante el Barcelona B, que no se jugará nada. El Ejea es el tercer equipo que también tiene tres rivales directos, Alcoyano, viajará a Olot y terminará ante Sabadell y Peralada. Teruel y Mestalla se la jugarán ante rivales que no están implicados, de momento, en la zona caliente. El único equipo al que le regalarán los tres puntos porque tenía partido ante el Ontinyent será el Mestalla. Con todo esto se espera un final de temporada de infarto con ocho equipos metidos de lleno en la lucha por la salvación y otros que podrían estar invitados a poco que pierdan su próximos partidos. Prácticamente todos, dependen de ellos mismos para salvarse, los menos malos o los que menos fallen, se salvarán.