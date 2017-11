The examples populate this alert with dummy content

DESEMPLEO Ligera bajada del paro en octubre en la comarca L'Alcoià-Comtat cerró el mes con 11.686 personas sin empleo-El principal descenso se registró en la construcción-También bajó en industria y servicios sábado, 11 de noviembre de 2017

AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (11/11/2017) La comarca cerró octubre 11.686 personas sin empleo, cifra que esperimenta un ligero descenso respecto al mes anterior. El mal comportamiento de Ibi, con un aumento de 41 desempleados, ha frenado la recuperación del empleo en la comarca. Octubre acabó con 48 desempleados menos. El mayor descenso se registró en Castalla, con 45 parados menos, según los datos ofrecidos por el sindicato UGT. El paro también bajó en Banyeres, con un descenso de 23 desempleados. En Alcoy, el descenso fue de 17 personas, con lo que la cifra de parados en la ciudad es de 5.569. Las variaciones en el resto de municipios son mínimas. Por sectores, el principal descenso se registró en la construcción, con 29 parados menos, la mayoría en Alcoy. El paro también se redujo en la industria y en los servicios. El sindicato UGT alerta de la debilidad de la recuperación del empleo, basada en actividades estacionales y temporales.