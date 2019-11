L'interès cultural de la Fira

La Fira de Tots Sants té també en la seua 673 edició una forta vessant cultural amb les dotze exposicions que té en marxa que es poden veure a nombrosos espais expositius. L'aposta per la cultura és major si tenim present que és un esdeveniment B'e d'Interès Cultural, BIC, i a més Festa d'Interès Turístic Internacional que estrena aquest any.

La regidora de Fira, Mariona Carbonell, ha destacat la importància d’aquesta oferta cultural que no falta a la seua cita com els últims anys i recomana la visita a les distintes propostes dins del recorregut que es puga fer per la Fira.

D’entre les mostres destaquen la del Vaixell Romà Bou Ferrer, un jaciment extraordinari, que es podrà veure fins a final d’any, Jeroni Jacint d’Espinosa al Museu del Palau Comtal, 200 de docents al voltant dels dos segles de la docència dels Franciscans a Cocentiana o sobre el V Centenari de la Mare de Deu del Miracle. Respecte a noms propis està la mostra dedicada a l'escultor Vicent Agulló, conegut com Agulló de Cocentaina, la del pintor alcoià Antoni Miró sobre Antonio Gades o la ruta d’art local entre altres. No falta com tots els últimes dècades la mostra de bonsais.

En el vídeo elaborat per Ràdio Alcoi es poden veure algunes d'aquestes mostres culturals, dins d'un passeig general per la Fira d'aquest 2019 en les seus distintes zones com el zoc àrab o el mercat medieval, aíxi com imatges d'espectacles de carrer.