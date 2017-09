The examples populate this alert with dummy content

DE CIÈNCIA CERTA L'inventor de l'electricitat Michael Faraday, nascut el 22 de setembre de 1791, és el protagonista de l'espai De ciència Certa martes, 12 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO De ciència certa (12/09/2017) L'inventor de l'electricitat Michael Faraday és el protagonista de l'espai De ciència Certa del mes de setembre. José Cantó, doctor en Física, presenta l'experiment desenvolupat per Faraday en el qual està basada la societat industrial. El programa arranca amb les efemèrides una de les quals és el naixement de Michael Faraday el 22 de setembre de 1791. Al final resol la pregunta del perquè la pell humana es fa rugosa amb l'aigua, formulada en juliol. Tanca amb la pregunta per al proper programa sobre com es formen les aurores boreals.