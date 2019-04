The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES MUNICIPALES Lirios García se une como número 2 a la candidatura del PP en Alcoy La candidata, que ha sido directora de FEDAC y DATO Asociación, apuesta por aplicar su experiencia empresarial para promover proyectos que contribuyan a generar riqueza y empleo en la ciudad viernes, 05 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (05/04/2019) El PP de Alcoy incorpora a Lirios García González como número dos en su candidatura para las próximas elecciones municipales. García es licenciada en Derecho, ha sido directora de la Federación Empresarial de l’Alcoià y El Comtat (FEDAC) y en DATO Asociación y ahora abre una nueva etapa y se une al proyecto del PP para las próximas elecciones. La candidata, durante su presentación celebrada esta mañana en la sede del partido, se ha mostrado muy ilusionada y ha significado que conoce muchas empresas y sus necesidades. Un conocimiento que quiere aplicar a propuestas para el ámbito empresarial. "Quiero a un Alcoy con un tejido empresarial grande y fuerte, quiero un comercio potente y que atraiga compradores, quiero que la gente se plantee el autoempleo. En definitiva, quiero una ciudad que tenga visos de futuro, que de riqueza y que genere empleo", ha indicado. Quique Ruiz, alcaldable del PP, ha expresado su satisfacción porque García se una a la candidatura. Rafa Miró, presidente de los populares alcoyanos, ha destacado esta incorporación frente al fichaje realizado por el PSOE con Jordi Silvestre. Según sus palabras, "con una persona como número 2 defensora del empresariado y del desarrollo de la ciudad frente a una propuesta del partido socialista en la que se integra a una persona defensora de no promover el desarrollo industrial de Alcoy". Miró, asimismo, ha destacado la implicación de todo el partido en este nuevo proyecto liderado por Ruiz.