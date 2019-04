The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Literatura y fotografía se unen en el Día del Libro Presentación de publicaciones, cuentacuentos y un taller sobre BIVIA centran las actividades - Los lectores obtendrán una edición de fotografías de Alcoy por la compra en librerías el 23 de abril miércoles, 10 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La presentación de tres publicaciones, un cuentacuentos, debates en l’Aula de Joan Valls y un taller práctico sobre el portal BIVIA centran la programación para celebrar el Dia del Llibre d’Alcoi. La actividad arrancará el 23 de abril con los "Debats de l'Aula" en el Centro Cultural Mario Silvestre. El miércoles, 24 de abril, de 17:30 a 19:30 horas tendrá lugar un taller práctico sobre BIVIA, el portal del Patrimonio Documental de Alcoy, en el Centro Cultural y la biblioteca de Tirisiti albergará, a las 18 horas, un cuenta cuentos. Y del 24 al 26 de abril se darán a conocer las publicaciones "Serem Atlàntida" de Joan Benesiu, "Águila y serpiente" de Francesc Ferrando y "La meua pau" de Vicent Magraner Ripoll. Y durante la jornada del 23 de abril, los lectores que compren publicaciones en doce librerías de la ciudad obtendrán un ejemplar de la obra "Zenit entre muntanyes" que recoge fotografías de Alcoy. Un obsequio que realizar el Ayuntamiento con motivo del 60 aniversario de la Agrupación Fotográfica Alcoiana.