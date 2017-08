The examples populate this alert with dummy content

EN JUEGO (2ª PARTE) LLAGOSTERA 0 - 1 ALCOYANO Carrusel Deportivo Alcoy vuelve con este encuentro que puedes seguirlo en el 1485 OM o en esta misma página web con Ismael Mayor en la retransmisión y Sheila García en la dirección sábado, 19 de agosto de 2017 Nueva temporada, nuevas ilusiones para el Club Deportivo Alcoyano pero mismo objetivo, estar en la zona alta de la tabla. Para ello los blanquiazules tendrán que ir a por todas desde el primer partido, que en este caso es frente la UE Llagostera. M. 57 Gool de Mariano Sanz. LLAGOSTERA 0-1 ALCOYANO