SE AJUSTA EL PLAY OFF LLAGOSTERA 0 - 0 ALCOYANO Los de Toni Seligrat obligados a sumar, tras las victorias del líder y del Valencia Mestalla. domingo, 12 de febrero de 2017 El Alcoyano afronta con su once de gala un partido interesante ante el Llagostera, con la necesidad de sumar en su visita a Palamós, debido a los resultados de ayer domingo, dónde el líder del Grupo III el Barcelona "B" logró ganar 2 a 1 al Mallorca "B", con remontada incluída; y el Valencia Mestalla, que en el derbi ante el Villarreal "B" ganaba, no sin apuros, por 3 goles a 2. Los de Toni Seligrat viajan con la firme intención de lograr la victoria ante un Llagostera, que no está llevando a cabo la mejor temporada posible, aunque viene de jugar la pasada temporada en Segunda A; el descenso, no le ha venido bien a un club que ha tenido que reforzar su plantilla, de cara a la segunda vuelta de la competición, con la intención de luchar hasta el final, por un lugar en el play off. Sigue este partido en Carrusel Deportivo Local desde las 11:45 horas en el 1485 de la OM y cómo no, a través de internet, en www.radioalcoy.com; con Sheila García y Marcos Martínez.