CALENDARIO Llagostera para empezar El CD Alcoyano arranca la liga el 20 de agosto como visitante frente el equipo catalán - El estreno en El Collao será inolvidable, el Hércules visitará a los blanquiazules en la segunda jornada miércoles, 26 de julio de 2017 El día después de que José María Villar fuese inhabilitado por un año del cargo de presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), siendo sustituido por el hasta ahora tesorero de la entidad, Juan Luis Larrea, ha tenido lugar la Asamblea General en la que se ha aprobado la confección de los cuatro grupos de la Segunda B. En dicho acto también se ha conocido el calendario de la temporada 2017-2018 en la que el CD Alcoyano arrancará jugando como visitante ante el Llagostera el fin de semana del 19-20 de agosto. El conjunto catalán acabó la temporada en el puesto 14 con 47 puntos, 20 menos de los que tuvo el Alcoyano a final de temporada. El derbi provincial ante el Hércules no se hará esperar. Ambos conjuntos aliacntinos se enfrentarán en la segunda jornada de liga, el 28 de agosto en el El Collao y la vuelta en el Rico Pérez se jugará el 14 de enero de 2018. El encuentro ante el recién descendido Elche CF tendrá lugar en la jornada 10, el 22 de octubre. Los blanquiazules visitarán en esa jornada a los franjiverdes y el conjunto de la ciudad de las palmeras jugarán en El Collao el 11 de marzo. Y el derbi comarcal ante el Ontinyent se jugará en el último partido de la primera vuelta, es decir, la jornada 19. El partido de ida será en El Collao y el de vuelta en El Clariano. El arranque de la liga es el fin de semana del 19-20 de agosto y la última jornada se vivirá el 13 de mayo. Por otra parte, la final de la fase de ascenso tiene fecha para el 24 de junio. El Grupo III está compuesto por dos equipos aragoneses, cuatro baleares, siete catalanes y siete valencianos. Alrededor de las 13 horas Kilian Morante ha sido presentado como nuevo jugador blanquiazul, procedente del Elche Ilicitano.