ALCOYANO - ALZIRA Llamamiento para despedir el año en El Collao Parras pide despedir al equipo este año como merece – El partido será el domingo a las 17 horas, lo contaremos en Radio Alcoy 1485 de OM, App Ser o en esta web viernes, 13 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (13/12/2019) El domingo el Alcoyano jugará el último partido de 2019 en Alcoy. Será ante uno de los mejores equipos de la categoría, llamado a estar en la zona alta, el Alzira. El equipo dueño del mítico Luís Suñer Picó, llega a El Collao con la intención de ser el primer equipo en ganarle al Alcoyano. Los valencianos llegan con un Mauro entonado cara a puerta y con jugadores muy contrastado en la categoría que tratará de ponerle las cosas complicadas a los de Parras. La duda será si el técnico del Alzira varía su estilo para defenderse más de lo normal en el Collao o de lo contrario será atrevido y le jugará de tú a tú a un Deportivo que en casa no quiere ceder más puntos. Parras tiene a todos disponibles aunque con alguna duda que otra que resolverá en el último entrenamiento. En el partido del miércoles ante el Silla, se dejó a varios jugadores importantes en el banquillo o fuera de la convocatoria, lo que parece , es que el equipo será el de gala ante un rival que no será fácil. La vuelta de Raúl González tras la sanción, apuntalará la defensa. En el centro del campo Jony será fijo, falta saber si optará por Diakité o Moltó. Juli, también apuntan a la titularidad. El partido será dirigido por el colegiado Antonio Javier Rodríguez Rodrigo. Encuentro que será el domingo a las 17 horas, lo contaremos en Radio Alcoy 1485 de OM, App Ser o en esta web a partir de las 16.45 horas.