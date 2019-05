The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO Llamamiento de dos históricos Rojo y Castillo toman “el café del Alcoyano” desde Premium Sport Café, los dos ex jugadores y capitanes del Deportivo, saben lo que supone enfrentarse a una situación límite como la del domingo jueves, 30 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (30/05/2019) Toda ayuda es poca. El domingo el Alcoyano se juega la permanencia ante el Celta de Vigo B con un resultado en contra de 1-0 del partido de ida. Hoy en Ser Deportivos, como cada jueves, hemos tomado “el café del Alcoyano” y hemos querido invitar a dos ilustres blanquiazules. Rojo y Castillo, los dos fueron capitanes y los dos se vieron en su día en situaciones límite. Con ellos hemos hablado de fútbol y de los consejos que gente con tanta experiencia puede contarnos, además de hacer un llamamiento a los aficionados de todas las épocas para el domingo hacer un último esfuerzo para que , por lo menos, por la afición no sea. Escucha toda la tertulia Ser Deportivos Alcoy.