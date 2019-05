The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Llana y Marroks muestran el esplendor de la media luna La Entrada Mora cierra este domingo los desfiles de las fiestas de Muro domingo, 12 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Entrada Mora ha sido un ejemplo de exotismo, fantasía y suntuosidad propia de la media luna. Con estas manifestaciones ha comenzado el desfile de la mano de la Llana, la filà del capitán moro, Rubén Sellés Bosch. A continuación, el resto de formaciones de las tropas de Al Azraq; Moros del Rif, Realistes, Tariks, Verds y para finalizar Marroks con su Abanderada Sonia Navarro Catalá. La Entrada Mora, de este domingo 12 de mayo, tuvo su punto y final con el Passeig Cristià y la Procesión General de la patrona de Muro, la Mare de Deu dels Desemparats, por las calles del casco antiguo.