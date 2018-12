The examples populate this alert with dummy content

AGORA Llega la casa inteligente El Instituto Tecnológico del Textil presenta una plataforma que ayuda en el diseño del habitat del futuro jueves, 13 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (12/12/2018) Ana Rodes, técnico de I+D del Instituto Tecnologico del textil, AITEX, presenta este miércoles en el espacio Ágora el proyecto Hábitat Future. "La plataforma desarrollada permite la ejecución de productos innovadores relacionados con el entorno habitat como sofás con control táctil, sillas sensorizadas, cortinas termodinámicas", explica. La iniciativa que ha contado con el apoyo de la Agencia Valenciana de la Innovación, que se presenta el próximo 19 de diciembre en Valencia y muestra este avance para los oyentes de Radio Alcoy.